JEP Face aux arbres, un spectacle de la Cie La Fabrique des échos Jardin de l’Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte

Jardin de l’Hôtel de Ville 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 15:40:00

2025-09-20

Découvrez un spectacle de la compagnie La Fabrique des Échos dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

5 histoires pour raconter notre relation aux arbres, pour décrire l’amitié entre un enfant et un frêne, dépeindre la magie du cèdre, arbre-monde, et bien d’autres encore…

5 histoires sensibles, poétiques et imagées qui mêlent avec bonheur la danse et le conte, la parole et le geste.

Face aux arbres, c’est la rencontre du conte et de la danse, deux disciplines qui semblaient éloignées et qui se sont pourtant unies. C’est la rencontre de Céline et d’Émilie, conteuse et danseuse, réunies autour des arbres.

Le spectacle aura lieu près des platanes Durée 40 min. .

English :

Discover a show by the La Fabrique des Echos company as part of the European Heritage Days!

German :

Entdecken Sie eine Aufführung der Kompanie La Fabrique des Échos im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes!

Italiano :

Scoprite uno spettacolo della compagnia La Fabrique des Échos nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

Descubra un espectáculo de la compañía La Fabrique des Échos en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio

