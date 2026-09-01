Informations pratiques

Fains-Véel

JEP Fains-Véel

Fains-Véel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

– Église Sainte Catherine, Place de la Mairie à Fains. Exposition des travaux de l’église.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h

Accès handicapé, impasse Sainte Catherine

– Église Saint Martin, rue de l’église à Véel. Exposition des photos anciennes, inauguration de la plaque Saint-Martin.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h

Accès handicapé

– Exposition de photos du début du siècle, salle expo des verreries, rue Saint-Christophe à Fains.Agrandissement de cartes postales de Fains-les-Sources, buvette, ateliers et jeux enfants

Samedi 19 septembre de 14h à 19h et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Accès handicapé (ascenseur)

Contact mairie de Fains-Véel au 03 29 45 07 65Tout public

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Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 07 65

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English :

– St. Catherine Church, Town Hall Square in Fains. Exhibition of the church’s renovation work.

Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 10 a.m. to 6 p.m.

Wheelchair accessible, Impasse Sainte Catherine

– Saint Martin Church, Rue de l’Église in Véel. Exhibition of old photographs, unveiling of the Saint Martin plaque.

Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 10 a.m. to 6 p.m.

Wheelchair accessible

– Exhibition of early 20th-century photographs, Salle Expo des Verreries, Rue Saint-Christophe in Fains.Enlarged postcards of Fains-les-Sources, refreshment stand, workshops, and children’s games

Saturday, September 19, from 2:00 p.m. to 7:00 p.m., and Sunday, September 20, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

Wheelchair accessible (elevator)

Contact: Fains-Véel Town Hall at 03 29 45 07 65

L’événement JEP Fains-Véel Fains-Véel a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE