JEP Festival Cap Danse Join 2 Rue des Grandes Roches Trégunc

Rue des Grandes Roches Domaine les Grandes Roches Horizons 29 Trégunc Finistère

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

La lumière. Quelque chose apparaît, une image, une formation, un mouvement, une évolution, une transformation. De l’obscurité. Et de la lumière. Quelque chose de nouveau, c’est massif, ça tourne, ça vibre, ça englobe tout. De l’obscurité. Et de la lumière. De la surprise. Et de l’obscurité. Et de la lumière. Et de l’obscurité.

JOIN 2 est née de la rencontre, en novembre 2024, entre les étudiant.es du CNSMDP et les danseurs et danseuses de la Dresden Frankfurt Dance Company au Théâtre de la Ville, sous la direction du chorégraphe Ioannis Mandafounis. Retravaillée ici pour une version à douze danseurs, JOIN 2 reprend la trame chorégraphique qui met en tension les notions de groupe, d’identité et de faire corps ensemble. La pièce s’appuie sur une dramaturgie marquée par des blackouts instantanés, conférant aux scènes un caractère direct et particulier, tout en défiant continuellement la perception du public

À Trégunc, le spectacle JOIN 2 s’enrichit d’une parenthèse patrimoniale originale avant la représentation, une visite guidée sera proposée au départ de l’esplanade de l’Espace Terre Marine.

Le public sera réparti en deux groupes, accompagnés par Virginie et Dorothée, guides de l’Office de Tourisme, pour rejoindre le Domaine des Grandes Roches. Tout au long du parcours, les participants profiteront d’anecdotes et d’explications sur des sites emblématiques tels que l’église Saint-Marc ou encore les célèbres Pierres Debout.

À l’arrivée, prévue à 16h, chaque groupe vivra une découverte singulière l’un s’arrêtera au menhir de Kerangallou, tandis que l’autre sera invité à explorer les mystères de la légendaire Table des Sacrifices, le spectaculaire chaos granitique du Domaine des Grandes Roches.

Durée 30min.

Sur inscription via l’Office de Tourisme. .

Rue des Grandes Roches Domaine les Grandes Roches Horizons 29 Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

