Informations pratiques

Éternoz-Vallée-du-Lison

JEP | Fête des Gaules d’Alaise

Éternoz Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Plongez au cœur de l’Antiquité et célébrez notre patrimoine lors d’une journée festive, culturelle et gourmande. Entre amis ou en famille, venez vivre une immersion unique au rythme des traditions gauloises !

Au Programme de votre journée :

9h30 – 11h00 : Découverte et visites commentées exclusives du Site des Vestiges Gaulois, suivies de la découverte du musée éphémère de la S.M.A.A.P (Commission de Sauvegarde de la Mémoire Antique d’Alaise et de son Périmètre).

11h30 : Lancement officiel des festivités avec un Spectacle Musical d’Époque proposé par l’École de Musique de Fertans (CFCMA).

12h00 : Grand Banquet Gaulois au bord de l’eau (Roue à Aubes) animé par notre barde et ses récits épiques.

14h00 : Nouvelle visite approfondie du Site des Vestiges par les experts de la S.M.A.A.P.

16h00 – 17h00 : Envoûtant Concert autour de la harpe pour clôturer les festivités en beauté. .

Éternoz-Vallée-du-Lison 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 11 65 46

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English : JEP | Fête des Gaules d’Alaise

L’événement JEP | Fête des Gaules d’Alaise Éternoz-Vallée-du-Lison a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON