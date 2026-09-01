Informations pratiques

Mesnac

JEP | Fête du pain

Lieu-dit Pain Perdu Mesnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Cuisson du pain et galettes dans le four communal puis vente de ces produits. Marché communal.

Possibilité de restauration sur place.

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Lieu-dit Pain Perdu Mesnac 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 08 17 76

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English :

Bread and galettes baked in the communal oven, then sold. Local market.

Catering available on site.

L’événement JEP | Fête du pain Mesnac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac