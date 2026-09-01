AGENDA · Mesnac
JEP | Fête du pain Mesnac
dimanche 20 septembre 2026 · Mesnac
Informations pratiques
Mesnac
JEP | Fête du pain
Lieu-dit Pain Perdu Mesnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Cuisson du pain et galettes dans le four communal puis vente de ces produits. Marché communal.
Possibilité de restauration sur place.
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Lieu-dit Pain Perdu Mesnac 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 08 17 76
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English :
Bread and galettes baked in the communal oven, then sold. Local market.
Catering available on site.
L’événement JEP | Fête du pain Mesnac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac