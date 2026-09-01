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AGENDA · Mesnac

JEP | Fête du pain Mesnac

dimanche 20 septembre 2026 · Mesnac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Lieu-dit Pain Perdu
Ville
16370 Mesnac
Département
Charente
Tarif

Mesnac

JEP | Fête du pain

Lieu-dit Pain Perdu Mesnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Cuisson du pain et galettes dans le four communal puis vente de ces produits. Marché communal.
Possibilité de restauration sur place.
  .

Lieu-dit Pain Perdu Mesnac 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 08 17 76 

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English :

Bread and galettes baked in the communal oven, then sold. Local market.
Catering available on site.

L’événement JEP | Fête du pain Mesnac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac