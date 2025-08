JEP Gare de Pontivy Restauration des façades Place Alfred Brard Pontivy

JEP Gare de Pontivy Restauration des façades Place Alfred Brard Pontivy samedi 20 septembre 2025.

JEP Gare de Pontivy Restauration des façades

Place Alfred Brard Gare de Pontivy Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

L’association « Les Amis de la gare de Pontivy » et le chef de gare vous accueillent pour une visite des lieux, et également vous présenter le chantier de rénovation des façades soutenu par la Fondation du Patrimoine Mission Bern.

Vous pourrez également embarquer gratuitement à bord d’un train qui circulera en navette entre la gare et le dépôt du Napoléon Express où l’association « Chemin de Fer du Centre Bretagne » présentera son matériel roulant. .

Place Alfred Brard Gare de Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Gare de Pontivy Restauration des façades Pontivy a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté