JEP | Histoire du lin dans la région Lignières-Ambleville

JEP | Histoire du lin dans la région Lignières-Ambleville samedi 20 septembre 2025.

JEP | Histoire du lin dans la région

Parc de la Charmille Lignières-Ambleville Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Située, au cœur du village de Lignières Ambleville, découvrez la reconstitution d’un habitat charentais sous Napoléon III, qui abrite La Petite Maison du Lin

.

Parc de la Charmille Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 19 99 17

English : JEP | History of flax in the region

In the heart of the village of Lignières Ambleville, discover the reconstruction of a Charentais home under Napoleon III, home to La Petite Maison du Lin.

German :

Entdecken Sie im Herzen des Dorfes Lignières Ambleville die Rekonstruktion eines Wohnhauses in der Charente unter Napoleon III, in dem sich La Petite Maison du Lin befindet

Italiano :

Nel cuore del villaggio di Lignières Ambleville, scoprite la ricostruzione di una dimora della Charente sotto Napoleone III, sede de La Petite Maison du Lin

Espanol : JEP | Historia del lino en la región

En el corazón del pueblo de Lignières Ambleville, descubra la reconstrucción de una casa de la Charente de Napoleón III, sede de La Petite Maison du Lin.

L’événement JEP | Histoire du lin dans la région Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2025-09-09 par Destination Cognac