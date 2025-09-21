JEP Hôtel de Garidel Hôtel de Garidel Moulins

Hôtel de Garidel 7 rue Diderot Moulins Allier

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Après une présentation architecturale extérieure de l’hôtel de Garidel, son propriétaire vous détaillera l’escalier à la française pavoisé aux couleurs des Bourbon. Il abordera également la distribution des espaces (salons, pièces de bouche ,

Hôtel de Garidel 7 rue Diderot Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 16 89 10

English :

After an architectural presentation of the exterior of the Hôtel de Garidel, its owner will detail the French-style staircase, decorated in the colors of the Bourbon family. He will also talk about the layout of the rooms (salons, dining rooms, etc.) and the interior layout,

German :

Nach einer äußeren architektonischen Präsentation des Hôtel de Garidel wird Ihnen der Besitzer die « französische Treppe », die mit den Farben der Bourbonen beflaggt ist, näher erläutern. Er wird auch auf die Aufteilung der Räume eingehen (Salons, Räume für die « bouche »),

Italiano :

Dopo una presentazione architettonica dell’esterno dell’Hôtel de Garidel, il proprietario vi illustrerà i dettagli della scala in stile francese decorata con i colori della famiglia Borbone. Parlerà anche della disposizione delle stanze (saloni, sale da pranzo, ecc.) e della loro decorazione,

Espanol :

Tras una presentación arquitectónica del exterior del Hôtel de Garidel, su propietario le detallará la escalera de estilo francés decorada con los colores de la familia Borbón. También le hablará de la distribución de las habitaciones (salones, comedores, etc.) y de su decoración,

