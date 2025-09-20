JEP Hôtel de ville & tableaux de la salle d’honneur Hôtel de Ville Dinan

JEP Hôtel de ville & tableaux de la salle d’honneur

Hôtel de Ville 21 Rue du Marchix Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

En compagnie des élus de la Ville de Dinan, venez découvrir les tableaux de la salle d’honneur. .

Hôtel de Ville 21 Rue du Marchix Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40

