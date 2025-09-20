JEP Hôtel de ville & tableaux de la salle d’honneur Hôtel de Ville Dinan
JEP Hôtel de ville & tableaux de la salle d’honneur
Hôtel de Ville 21 Rue du Marchix Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-20 11:30:00
Date(s) :
2025-09-20
En compagnie des élus de la Ville de Dinan, venez découvrir les tableaux de la salle d’honneur. .
Hôtel de Ville 21 Rue du Marchix Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40
