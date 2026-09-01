JEP Hôtel d’Orvilliers Agence d’attractivité du Bourbonnais Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Agence d'attractivité du Bourbonnais · Moulins
Informations pratiques
Moulins
JEP Hôtel d’Orvilliers
Agence d’attractivité du Bourbonnais 65 rue d’Allier Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine venez découvrir ou redécouvrir l’Hôtel d’Orvilliers, un édifice datant du XVe siècle.
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Agence d’attractivité du Bourbonnais 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 81 50
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English :
%C0 During European Heritage Days, come discover or rediscover the Hôtel d’Orvilliers, a building dating from the 15th century.
L’événement JEP Hôtel d’Orvilliers Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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