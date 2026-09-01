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AGENDA · Moulins

JEP Hôtel d’Orvilliers Agence d’attractivité du Bourbonnais Moulins

samedi 19 septembre 2026 · Agence d'attractivité du Bourbonnais · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Agence d'attractivité du Bourbonnais
Adresse
65 rue d'Allier
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif

Moulins

JEP Hôtel d’Orvilliers

Agence d’attractivité du Bourbonnais 65 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine venez découvrir ou redécouvrir l’Hôtel d’Orvilliers, un édifice datant du XVe siècle.
  .

Agence d’attractivité du Bourbonnais 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 81 50 

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English :

%C0 During European Heritage Days, come discover or rediscover the Hôtel d’Orvilliers, a building dating from the 15th century.

L’événement JEP Hôtel d’Orvilliers Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région

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