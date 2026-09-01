JEP Hôtel d’Orvilliers Agence d’attractivité du Bourbonnais Moulins

Informations pratiques

Moulins

JEP Hôtel d’Orvilliers

Agence d’attractivité du Bourbonnais 65 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine venez découvrir ou redécouvrir l’Hôtel d’Orvilliers, un édifice datant du XVe siècle.

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Agence d’attractivité du Bourbonnais 65 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 81 50

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English :

%C0 During European Heritage Days, come discover or rediscover the Hôtel d’Orvilliers, a building dating from the 15th century.

L’événement JEP Hôtel d’Orvilliers Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région