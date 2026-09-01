JEP : Immersion dans la vie des écuyers et palefreniers au château de Pontivy Château de Pontivy Pontivy

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Pontivy

JEP : Immersion dans la vie des écuyers et palefreniers au château de Pontivy

Château de Pontivy 1 rue de Lourmel/63 rue du G. de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le château de Pontivy accueille Les Écuyers de l’Histoire, association de reconstitution historique équestre, qui vous fera découvrir le rôle essentiel du cheval au Moyen Âge et à la Renaissance par de la médiation et des spectacles. Vous pourrez aussi vous glisser dans la peau d’un palefrenier pour découvrir le quotidien de ceux qui avaient la charge des chevaux du château !

Les Écuyers de l’Histoire : caparaçon, harnachement, métier d’écuyer… venez découvrir les coulisses du monde équestre d’autrefois, en continu, dans la cour.

Vie ma vie de palefrenier : transport de seaux, manutention de bottes de foin et de paille, soins aux chevaux : relevez les défis de ce métier qui a traversé les âges ! En continu dans la cour.

Spectacle équestre : démonstration de jeux de chasse et de guerre à 11h30 et 14h30, joutes médiévales à 17h, par Les Écuyers de l’Histoire, dans les douves. .

Château de Pontivy 1 rue de Lourmel/63 rue du G. de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 46 08 49 17

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L’événement JEP : Immersion dans la vie des écuyers et palefreniers au château de Pontivy Pontivy a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté