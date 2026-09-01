Informations pratiques

Mognéville

JEP Inauguration de l’église Saint-Remi après les travaux

rue de l’église Mognéville Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Accueil des personnalités, découpe du ruban officiel, bénédiction de l’édifice et messe à partir de 10h

Conférence sur le retable de M. Steib, conservateur au CRRCOA à 14h

Visite commentée de l’église à 14h45 par Mme Milot

Concert chorale avec l’ensemble Chœur Vocalyse de Ay à 15h30

Dimanche 20 septembre à partir de 10h

Contact mairie de Mognéville au 03 29 75 48 94Tout public

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rue de l’église Mognéville 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 75 48 94

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English :

Reception for dignitaries, official ribbon-cutting ceremony, blessing of the building, and Mass starting at 10 a.m.

Lecture on the altarpiece by Mr. Steib, curator at the CRRCOA, at 2:00 p.m.

Guided tour of the church at 2:45 p.m. led by Ms. Milot

Choral concert featuring the Chœur Vocalyse ensemble from Ay at 3:30 p.m.

Sunday, September 20, starting at 10 a.m.

Contact: Mognéville Town Hall at 03 29 75 48 94

L’événement JEP Inauguration de l’église Saint-Remi après les travaux Mognéville a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE