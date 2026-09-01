JEP Inauguration de l’église Saint-Remi après les travaux Mognéville
dimanche 20 septembre 2026 · Mognéville
Informations pratiques
Mognéville
JEP Inauguration de l’église Saint-Remi après les travaux
rue de l’église Mognéville Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Accueil des personnalités, découpe du ruban officiel, bénédiction de l’édifice et messe à partir de 10h
Conférence sur le retable de M. Steib, conservateur au CRRCOA à 14h
Visite commentée de l’église à 14h45 par Mme Milot
Concert chorale avec l’ensemble Chœur Vocalyse de Ay à 15h30
Dimanche 20 septembre à partir de 10h
Contact mairie de Mognéville au 03 29 75 48 94Tout public
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rue de l’église Mognéville 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 75 48 94
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English :
Reception for dignitaries, official ribbon-cutting ceremony, blessing of the building, and Mass starting at 10 a.m.
Lecture on the altarpiece by Mr. Steib, curator at the CRRCOA, at 2:00 p.m.
Guided tour of the church at 2:45 p.m. led by Ms. Milot
Choral concert featuring the Chœur Vocalyse ensemble from Ay at 3:30 p.m.
Sunday, September 20, starting at 10 a.m.
Contact: Mognéville Town Hall at 03 29 75 48 94
L’événement JEP Inauguration de l’église Saint-Remi après les travaux Mognéville a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE