JEP Jardins et château de la Ballue La Balue Bazouges-la-Pérouse

La Balue Château de la Ballue Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Célébrer les Journées du Patrimoine à la Ballue, le 20 et 21 septembre 2025 !

Au programme

– Suivez une visite exceptionnelle des intérieurs de la demeure commentée par les propriétaires du château.

– Visite libre des jardins label Jardin Remarquable et Monuments Historiques.

– Exposition des œuvres (peintures et dessins) de Jean-Marc Nicolas La Ballue et Omphalos en collaboration avec le centre d’art Superflux de Bazouges-la-Pérouse.

– Jeu de piste une enquête grandeur nature ! Plongez en 1620, dans la peau d’un commissaire délégué de police. Vous êtes en charge de l’enquête sur un assassinat, celui d’un maître-maçon.

Infos pratique

– Visite des intérieurs le samedi et dimanche à 10h30, à 14h, à 16h et à 18h.

– Entrée aux tarifs habituels. La visite guidée des intérieurs est offerte.

– Possibilité de réserver en ligne https://www.laballuejardin.com/billetterie-en-ligne

Plus d’infos https://www.laballuejardin.com/evenements/journees-du-patrimoine-20-et-21-septembre-2025 .

La Balue Château de la Ballue Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 47 86

