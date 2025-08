JEP Jeux et ateliers à l’Électrothèque du lac de Guerlédan Électrothèque du lac de Guerlédan Saint-Aignan

Électrothèque du lac de Guerlédan Rue du musée Saint-Aignan Morbihan

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Ateliers cinéma en autonomie et en continu, pour découvrir le secret des images animées (thaumatrope et zootrope).

Ateliers électriques en autonomie en continu, pour comprendre l’électricité statique ou le fonctionnement d’un barrage hydroélectrique, et fabriquer sa propre pile avec des pommes de terre.

À destination des 7-13 ans. .

Électrothèque du lac de Guerlédan Rue du musée Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 51 39

