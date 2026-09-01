JEP – Journées européennes du patrimoine à Saint-Zacharie Saint-Zacharie

Informations pratiques

Saint-Zacharie

JEP – Journées européennes du patrimoine à Saint-Zacharie

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h30 à 17h30. Divers lieux Saint-Zacharie Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Saint-Zacharie vous invite à découvrir ou redécouvrir les trésors qui font la richesse de notre patrimoine local à travers un programme exceptionnel, ludique et accessible à tous !

Au programme :



La Maison du Peuple

Samedi 19 septembre – 9h00 à 10h00 et 10h00 à 12h00

Deux temps forts vous attendent :

Une chasse aux réponses autour de 6 fontaines du village pour partir à la découverte de l’histoire et des secrets de Saint-Zacharie.

Un grand Quiz projeté à la Maison du Peuple, consacré à l’histoire de Saint-Zacharie. Cette animation est proposée grâce à Mme Adrienne Froehlicher, membre de l’association La Joie de Vivre, et passionnée par l’histoire locale, qui en assurera l’animation et partagera avec le public ses connaissances et son enthousiasme pour le patrimoine zacharien.

À la clé : un très beau cadeau pour la personne qui parviendra à répondre correctement à l’ensemble des questions !



Les Fours

Samedi 19 septembre – 14h30 à 16h30

Dimanche 20 septembre : 9h30 à 11h30 et 14h30 à 17h00

Venez découvrir ce lieu emblématique lors d’une visite guidée assurée par M. Patrick Biava, qui partagera avec passion l’histoire de ce patrimoine unique.

Pour les plus jeunes, l’artiste Tournikaty animera un atelier de découverte de l’argile, de la faïence et du modelage. Chaque enfant réalisera sa propre création et repartira avec sa pièce à l’issue de l’atelier.



La Mairie

19 et 20 septembre – 9h30 à 11h30

Une visite exceptionnelle vous permettra de découvrir l’intérieur du bâtiment construit depuis les années 1850 et rénovée en 2003 ainsi qu’une remarquable collection de moulages en plâtre datant du XIXe siècle, témoignage rare d’un patrimoine artistique méconnu.



L’ Arboretum du Château Gaston de Saporta

Samedi 19 septembre – 14h30 à 17h00

Dimanche 20 septembre – 9h30 à 11h30

Partez à la découverte des anciens jardins expérimentaux privés du célèbre paléobotaniste Gaston de Saporta, dont les travaux ont contribué à démontrer l’évolution des espèces végétales au cours des différentes ères géologiques.

Une visite guidée rare et passionnante, richement commentée par M. Laurent de Saporta.



La Chapelle Saint Clair

Dimanche 20 septembre

De 14h00 à 17h00

Les bénévoles du CCFF Saint-Zacharie vous accueilleront pour découvrir ce lieu chargé d’histoire.

Trois navettes sont proposées au départ et retour de la Maison du Peuple : 14h00, 15h00 et 16h00

Places limitées à 4 personnes maximum par navette.

Merci de prévoir : Chaussures de sport, gourde d’eau, chapeau ou casquette.



Pendant tout un week-end, plongez au cœur de l’histoire, des savoir-faire, des paysages et des anecdotes qui font l’identité de notre village. Une belle occasion de partager un moment en famille, entre amis, et de porter un regard nouveau sur le patrimoine de Saint-Zacharie. .

Divers lieux Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 32 63 32 communication@st-zacharie.fr

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English :

Saint-Zacharie invites you to discover or rediscover the treasures that make up our rich local heritage through an exceptional, fun program that’s accessible to everyone!

L’événement JEP – Journées européennes du patrimoine à Saint-Zacharie Saint-Zacharie a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile