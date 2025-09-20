JEP La Basilique Saint-Sauveur Basilique Saint-Sauveur Dinan
Basilique Saint-Sauveur 14 Place Saint-Sauveur Dinan Côtes-d'Armor
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-20
Mentionnée en 1123, Saint-Sauveur de Dinan conserve de la seconde moitié du 12e siècle le mur sud et le porche occidental. Venez découvrir les richesses architecturales et mobilières de la Basilique Saint-Sauveur.
Visite libre samedi et dimanche de 10h30 à 19h .
+33 2 96 87 40 41
