JEP La Basilique Saint-Sauveur Basilique Saint-Sauveur Dinan
samedi 19 septembre 2026 · Basilique Saint-Sauveur · Dinan
Informations pratiques
Dinan
JEP La Basilique Saint-Sauveur
Basilique Saint-Sauveur 14 Place Saint-Sauveur Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Mentionnée en 1123, Saint-Sauveur de Dinan conserve de la seconde moitié du 12e siècle le mur sud et le porche occidental. Venez découvrir les richesses architecturales et mobilières de la Basilique Saint-Sauveur.
Visite libre samedi et dimanche de 10h30 à 19h .
Basilique Saint-Sauveur 14 Place Saint-Sauveur Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40
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L’événement JEP La Basilique Saint-Sauveur Dinan a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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