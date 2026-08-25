UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dinan

JEP La Basilique Saint-Sauveur Basilique Saint-Sauveur Dinan

samedi 19 septembre 2026 · Basilique Saint-Sauveur · Dinan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Basilique Saint-Sauveur
Adresse
14 Place Saint-Sauveur
Ville
22100 Dinan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Dinan

JEP La Basilique Saint-Sauveur

Basilique Saint-Sauveur 14 Place Saint-Sauveur Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Mentionnée en 1123, Saint-Sauveur de Dinan conserve de la seconde moitié du 12e siècle le mur sud et le porche occidental. Venez découvrir les richesses architecturales et mobilières de la Basilique Saint-Sauveur.

Visite libre samedi et dimanche de 10h30 à 19h   .

Basilique Saint-Sauveur 14 Place Saint-Sauveur Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP La Basilique Saint-Sauveur Dinan a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

À voir aussi à Dinan (Côtes-d'Armor)