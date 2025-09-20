JEP La chapelle de la Trinité La Trinité Cléguérec

La chapelle de la Trinité édifiée à partir du 16e siècle, située dans le village du même nom à Cléguérec, est un monument historique niché dans un écrin de verdure, à deux kilomètres du bourg. En entrant, le jubé attire immédiatement l’attention. Il est l’un des rares subsistants dans le Morbihan. En contrebas de l’édifice, la fontaine aux trois bassins est également incontournable. Les membres de l’association Bugale Drindes seront présents pour donner de précieuses explications et révéler les secrets de la chapelle.

Visite libre ou accompagnée. .

La Trinité Chapelle de la Trinité Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 7 56 80 77 10

