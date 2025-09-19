JEP La chapelle Notre-Dame de Quelven Quelven Guern

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-19

La chapelle Notre-Dame de Quelven date du 15e siècle. Elle conserve une exceptionnelle collection de mobilier (statues, orgue, tribune) et notamment l’une des trois Vierges ouvrantes de Bretagne, datée de la fin du 16e siècle. Une verrière de la même époque montre l’Arbre de Jessé. Cet arbre généalogique du Christ jaillit du corps de Jessé pour étendre sa ramure jusqu’au sommet, où se tiennent la Vierge et l’Enfant Jésus.

Quelven Chapelle Notre-Dame de Quelven Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

