JEP : La chapelle Saint-Fiacre Saint-Fiacre Radenac

Informations pratiques

Radenac

JEP : La chapelle Saint-Fiacre

Saint-Fiacre Chapelle Saint-Fiacre Radenac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

La chapelle Saint-Fiacre est classée Monument Historique depuis 1931 et a la particularité d’avoir deux chœurs et deux nefs. Elle a été construite entre le 15e et le 16e siècle. En 2025, d’importants travaux de restauration y ont été réalisés à la demande de la commune. Des visites accompagnées de l’architecte du patrimoine Leonard Goas, associé à ces restaurations, vous sont proposées pour découvrir ou redécouvrir l’édifice. .

Saint-Fiacre Chapelle Saint-Fiacre Radenac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 43 19

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English :

L’événement JEP : La chapelle Saint-Fiacre Radenac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté