JEP : La chapelle Saint-Fiacre Saint-Fiacre Radenac
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Fiacre · Radenac
Informations pratiques
Radenac
JEP : La chapelle Saint-Fiacre
Saint-Fiacre Chapelle Saint-Fiacre Radenac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
La chapelle Saint-Fiacre est classée Monument Historique depuis 1931 et a la particularité d’avoir deux chœurs et deux nefs. Elle a été construite entre le 15e et le 16e siècle. En 2025, d’importants travaux de restauration y ont été réalisés à la demande de la commune. Des visites accompagnées de l’architecte du patrimoine Leonard Goas, associé à ces restaurations, vous sont proposées pour découvrir ou redécouvrir l’édifice. .
Saint-Fiacre Chapelle Saint-Fiacre Radenac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 43 19
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English :
L’événement JEP : La chapelle Saint-Fiacre Radenac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté