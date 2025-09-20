JEP La Chapelle Sainte-Catherine Place Sainte-Catherine Dinan

JEP La Chapelle Sainte-Catherine samedi 20 septembre 2025.

Place Sainte-Catherine Chapelle Sainte-Catherine Dinan Côtes-d'Armor

2025-09-20 10:30:00
2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Partez à la découverte de la chapelle Sainte-Catherine, véritable joyau d’architecture du 17e siècle. Ne manquez pas la collection de statues parmi les plus anciennes des églises de Dinan et sa fresque monumentale.

Visite libre   .

Place Sainte-Catherine Chapelle Sainte-Catherine Dinan 22100 Côtes-d'Armor Bretagne 

