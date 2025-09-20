JEP La Chapelle Sainte-Catherine Place Sainte-Catherine Dinan
Place Sainte-Catherine Chapelle Sainte-Catherine Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-20
Partez à la découverte de la chapelle Sainte-Catherine, véritable joyau d’architecture du 17e siècle. Ne manquez pas la collection de statues parmi les plus anciennes des églises de Dinan et sa fresque monumentale.
Visite libre .
Place Sainte-Catherine Chapelle Sainte-Catherine Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40
