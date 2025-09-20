JEP La Fabrique Atelier du Lin La Fabrique, Atelier du Lin Quintin

La Fabrique, Atelier du Lin 1 Rue des Degrés Quintin Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Deux études d’Inventaire se croisent à la Fabrique du Lin de Quintin. L’une explore l’histoire toilière de la ville et l’autre, les architectures en pan de bois.

Au programme

Maquette à monter et démonter d’une maison, carte géante, accès aux ressources de l’Inventaire… Partez à la visite des rues alentours pour remonter les traces de l’histoire.

Visites sur le pan de bois (durée 30 min) 10h30; 14h30 et 16h30.

Visites sur le patrimoine toilier (durée 30 min) 11h30; 15h30. Le dimanche, 17h30 en plus. .

La Fabrique, Atelier du Lin 1 Rue des Degrés Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 85 38 40 96

