JEP La Maison de la Rance Lanvallay

JEP La Maison de la Rance Lanvallay samedi 20 septembre 2025.

JEP La Maison de la Rance

La Maison de la Rance Lanvallay Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

La Maison de la Rance propose la visite libre et gratuite de son espace de découverte ludique et interactif sur la vallée de la Rance comprendre la vallée par le biais de bornes audio, vidéo, courts métrages, meubles de jeux, boîtes à odeurs… Découvrez la ruche vitrée pour observer les abeilles en toute sérénité ! Visite pour les grands comme pour les plus petits. .

La Maison de la Rance Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 00 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP La Maison de la Rance Lanvallay a été mis à jour le 2025-09-05 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme