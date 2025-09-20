JEP La maison du gouverneur Maison du Gouverneur Dinan

JEP La maison du gouverneur Maison du Gouverneur Dinan samedi 20 septembre 2025.

JEP La maison du gouverneur

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Construite à la fin du 15e siècle, cette imposante maison en pan de bois était à l’origine propriété d’un riche marchand de toiles. Classé Monument Historique en 1938, puis restauré dans les années 1950, l’édifice a su conserver des éléments architecturaux remarquables qui en font aujourd’hui un écrin atypique pour les expositions d’art.

Visite libre .

