JEP La maison du gouverneur Maison du Gouverneur Dinan

Informations pratiques

Dinan

JEP La maison du gouverneur

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Construite à la fin du 15e siècle, cette imposante maison en pan de bois était à l’origine propriété d’un riche marchand de toiles. Classé Monument Historique en 1938, puis restauré dans les années 1950, l’édifice a su conserver des éléments architecturaux remarquables qui en font aujourd’hui un écrin atypique pour les expositions d’art.

Visite libre .

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40

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English :

L’événement JEP La maison du gouverneur Dinan a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme