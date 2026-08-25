JEP La maison du gouverneur Maison du Gouverneur Dinan
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Gouverneur · Dinan
Informations pratiques
Dinan
JEP La maison du gouverneur
Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Construite à la fin du 15e siècle, cette imposante maison en pan de bois était à l’origine propriété d’un riche marchand de toiles. Classé Monument Historique en 1938, puis restauré dans les années 1950, l’édifice a su conserver des éléments architecturaux remarquables qui en font aujourd’hui un écrin atypique pour les expositions d’art.
Visite libre .
Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40
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English :
L’événement JEP La maison du gouverneur Dinan a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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