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JEP La maison du gouverneur Maison du Gouverneur Dinan

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Gouverneur · Dinan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison du Gouverneur
Adresse
24 Rue du Petit Fort
Ville
22100 Dinan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Dinan

JEP La maison du gouverneur

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Construite à la fin du 15e siècle, cette imposante maison en pan de bois était à l’origine propriété d’un riche marchand de toiles. Classé Monument Historique en 1938, puis restauré dans les années 1950, l’édifice a su conserver des éléments architecturaux remarquables qui en font aujourd’hui un écrin atypique pour les expositions d’art.

Visite libre   .

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40 

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English :

L’événement JEP La maison du gouverneur Dinan a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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