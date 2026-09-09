JEP | La Maison sur le Fleuve | Visites libres Cognac
dimanche 20 septembre 2026 · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | La Maison sur le Fleuve | Visites libres
La Maison sur le fleuve Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Après avoir pris place sur la Charente et poursuivi ses aménagements, la Maison sur le Fleuve ouvre sa passerelle aux visites ! Venez admirez la vue sur le fleuve Charente et les quais de Cognac.
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La Maison sur le fleuve Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 58 70 contact@avantscene.com
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English :
After taking its place on the Charente and continuing its development, the Maison sur le Fleuve opens its footbridge to visitors! Come and admire the view of the Charente River and the quays of Cognac.
L’événement JEP | La Maison sur le Fleuve | Visites libres Cognac a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac
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