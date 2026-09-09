JEP | La Nécropole Saint-Martin et ses sarcophages du 7e siècle Rue Basse Saint-Martin Cognac
samedi 19 septembre 2026 · Rue Basse Saint-Martin · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | La Nécropole Saint-Martin et ses sarcophages du 7e siècle
Rue Basse Saint-Martin Eglise Saint Martin Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Méconnu et surprenant, le site archéologique de Saint-Martin se dévoile au cours d’une visite guidée parmi des sarcophages mérovingiens du 7e siècle.
Une expérience originale pour découvrir le berceau de Cognac et mieux comprendre son histoire.
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Rue Basse Saint-Martin Eglise Saint Martin Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
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English :
Little-known and surprising, the archaeological site of Saint-Martin is revealed during a guided tour among 7th-century Merovingian sarcophagi.
A unique experience to discover the birthplace of Cognac and gain a deeper understanding of its history.
L’événement JEP | La Nécropole Saint-Martin et ses sarcophages du 7e siècle Cognac a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac
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