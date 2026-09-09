JEP | La Nécropole Saint-Martin et ses sarcophages du 7e siècle Rue Basse Saint-Martin Cognac

Informations pratiques

Cognac

JEP | La Nécropole Saint-Martin et ses sarcophages du 7e siècle

Rue Basse Saint-Martin Eglise Saint Martin Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Méconnu et surprenant, le site archéologique de Saint-Martin se dévoile au cours d’une visite guidée parmi des sarcophages mérovingiens du 7e siècle.

Une expérience originale pour découvrir le berceau de Cognac et mieux comprendre son histoire.

.

Rue Basse Saint-Martin Eglise Saint Martin Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Little-known and surprising, the archaeological site of Saint-Martin is revealed during a guided tour among 7th-century Merovingian sarcophagi.

A unique experience to discover the birthplace of Cognac and gain a deeper understanding of its history.

L’événement JEP | La Nécropole Saint-Martin et ses sarcophages du 7e siècle Cognac a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac