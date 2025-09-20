JEP La République à Versailles Château de Versailles Aile du Midi Versailles

Le château de Versailles célèbre le 150e anniversaire de la IIIe République. Venez découvrir la salle du Congrès, bâtie en 1875 pour les députés et le Sénat, la salle du Sceau ainsi que les appartements du Président du Congrès exceptionnellement ouverts.

English :

The Château de Versailles celebrates the 150th anniversary of the Third Republic. Come and discover the Salle du Congrès, built in 1875 for the members of the French Parliament and Senate, the Salle du Sceau and the apartments of the President of the Congress, which will be exceptionally open to the public.

German :

Das Schloss von Versailles feiert den 150. Jahrestag der Dritten Republik. Besuchen Sie den Kongresssaal, der 1875 für die Abgeordneten und den Senat erbaut wurde, den Siegelsaal sowie die ausnahmsweise geöffneten Appartements des Kongresspräsidenten.

Italiano :

Il Castello di Versailles celebra il 150° anniversario della Terza Repubblica. Venite a scoprire la Sala del Congresso, costruita nel 1875 per i deputati e il Senato, la Sala del Sigillo e gli appartamenti del Presidente del Congresso, che saranno eccezionalmente aperti.

Espanol :

El Castillo de Versalles celebra el 150 aniversario de la Tercera República. Venga a descubrir el Salón del Congreso, construido en 1875 para los diputados y el Senado, el Salón del Sello y los pisos del Presidente del Congreso, que estarán excepcionalmente abiertos.

