JEP La Villa Barthélemy, un lieu méconnu chargé d’histoire Villa Barthélemy Aubagne

Informations pratiques

Aubagne

JEP La Villa Barthélemy, un lieu méconnu chargé d’histoire

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 8h à 20h.

Samedi 19/09 à 9h30 Visite commentée.

Samedi 19/09 à 18h Musique dans les jardins. Villa Barthélemy 12 avenue Jeanne d’Arc Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez la Villa Barthélemy, un lieu méconnu alors que derrière ses grilles se cache un parc remarquable à la biodiversité exceptionnelle. Un véritable poumon vert pour notre commune.

Samedi et dimanche 8h -20h, ouverture du parc en visite libre.



A travers une exposition dans les jardins, venez découvrir l’histoire de la villa et de la dynastie des Marquis de Barthélemy ainsi que celle de l’abbé Jean-Jacques Barthélemy, premier Académicien aubagnais.

Ne manquez pas l’unique visite commentée samedi 19/09 à 9h30 !



Samedi 19/09 à 18h

Musique dans les jardins, moment convivial et musical offert par les Amis du vieil Aubagne sous les platanes. Un Quatuor de clarinettes lauréat du concours Jeune Talents du festival Mandolin’ Marseille 2026 ouvrira la programmation musicale qui s’achèvera avec un concert du Quintette Eclat fondé en 2025 au sein de l’Institut d’Enseignement Supérieur de Musique d’Aix-en-Provence. .

Villa Barthélemy 12 avenue Jeanne d’Arc Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 18 87

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English :

Discover Villa Barthélemy, a little-known gem where, behind its gates, lies a remarkable park with exceptional biodiversity. A true green lung for our town.

L’événement JEP La Villa Barthélemy, un lieu méconnu chargé d’histoire Aubagne a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile