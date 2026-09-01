Informations pratiques

Aubagne

JEP L’Association Atelier d’Art Les Colombins vous ouvre ses portes

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h.

Visite guidée à partir de 10h et à partir de 15h. 16 Parc des Colombes Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir ce lieu de création qui regroupe des artistes s’exprimant dans différentes disciplines sculpture sur métal et terre, céramique, peinture, travail du verre…

Il abrite plusieurs espaces où seront présentées des sculptures-modelages et des peintures sur les thèmes Photographie et photographes et Imaginaire et imagination. Vous pourrez également visiter un espace muséal dédié à l’œuvre de Théo Sicard, artiste céramiste peintre aubagnais.

Visites guidées à 10 h et 15h. Stationnement à privilégier parking de la Californie. .

16 Parc des Colombes Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 18 87 archives@aubagne.fr

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English :

Come discover this creative space that brings together artists working in various disciplines: metal and clay sculpture, ceramics, painting, glasswork, and more.

L’événement JEP L’Association Atelier d’Art Les Colombins vous ouvre ses portes Aubagne a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile