JEP L’association des Anciens Élèves du Collège Viète Fontenay-le-Comte

JEP L’association des Anciens Élèves du Collège Viète Fontenay-le-Comte dimanche 21 septembre 2025.

JEP L’association des Anciens Élèves du Collège Viète

34 rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

L’Association des Anciens élèves du Collège Viète accueille les visiteurs dans l’ancien parloir (grille d’entrée).

Sont exposés de nombreux documents photos de classes du 19e et 20e siècles, livres d’époques, palmarès de prix, panneaux

muraux à la mémoire des élèves disparus lors de la Première Guerre mondiale…

Un diaporama sur écran, permet de raconter l’histoire du collège, de ses origines jusqu’à sa fermeture.

Entrée libre. .

34 rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr

English :

The Collège Viète Alumni Association welcomes visitors to the former visiting room (entrance gate).

German :

Die Vereinigung der ehemaligen Schüler des Collège Viète empfängt Besucher im ehemaligen Sprechzimmer (Eingangstor).

Italiano :

L’Associazione Alumni del Collège Viète accoglie i visitatori nell’ex sala visite (cancello d’ingresso).

Espanol :

La Asociación de Antiguos Alumnos del Collège Viète recibe a los visitantes en la antigua sala de visitas (puerta de entrada).

L’événement JEP L’association des Anciens Élèves du Collège Viète Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin