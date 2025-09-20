JEP Le château de Dinan Château de Dinan Dinan

Château de Dinan 9 Rue du Château Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Entre 1380 et 1384, le duc de Bretagne Jean IV fait construire à Dinan une remarquable tour-résidence. Par cet ambitieux programme architectural, le prince désirait montrer sa puissance et affirmer son pouvoir sur une cité qui lui fut longtemps rebelle. Plus qu’une forteresse, le château de Jean IV s’impose comme un véritable palais princier.

– Visites libres samedi et dimanches de 10h30 à 19h

– Visite guidée sur réservation samedi à 15h .

Château de Dinan 9 Rue du Château Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40

