JEP Le château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte

JEP Le château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte samedi 20 septembre 2025.

JEP Le château de Terre-Neuve

Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez le château de Terre-Neuve dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

De 10h à 12h & de 13h30 à 18h30

Accès par la rue Jarnigande

(Durée 1h15)

Tarifs Visite guidée du château, du musée et des extérieurs 8.50 €/personne (gratuit pour les moins de 18 ans)

Renseignements au 02 51 69 17 75 ou à commercialterreneuve@gmail.com

Le château fut construit vers 1590 par Nicolas Rapin, grand prévôt de la Connétablie de France et compagnon d’Henri IV.

Au 19e siècle, Octave de Rochebrune, propriétaire du château, amateur d’art et célèbre aquafortiste, embellit Terre-Neuve à l’aide d’éléments architecturaux de la Renaissance qui ont ainsi pu être préservés.

Le château, étant privé et habité toute l’année, l’intérieur ne se visite qu’en visite guidée. Vous pourrez également profiter du musée en autonomie, d’une exposition consacrée à l’histoire du lieu avec un focus sur les personnages clés.

Pour plus de confort, nous vous conseillons de privilégier le samedi, l’affluence et le temps d’attente sont plus importants le dimanche. .

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com

English :

Discover Château de Terre-Neuve as part of the European Heritage Days!

German :

Entdecken Sie das Schloss Neufundland im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals!

Italiano :

Scoprite lo Château de Terre-Neuve nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

Descubra el castillo de Terre-Neuve en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio

L’événement JEP Le château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin