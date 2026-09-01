JEP : Le conservatoire de Pontivy Communauté Conservatoire de Pontivy Communauté Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

JEP : Le conservatoire de Pontivy Communauté

Conservatoire de Pontivy Communauté 5 Rue Kristen Noguès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le conservatoire de musique et de danse avec son équipe et une guide conférencière du Pays d’Art et d’Histoire des Rohan. Son architecture contemporaine conçue pour accueillir l’enseignement artistique en fait un monument unique. La visite sera l’occasion de revenir sur le projet du bâtiment datant de 2011, mais aussi de voir comment il s’inscrit dans le développement du quartier du Four à Chaux. Ce moment sera ponctué de musique et de danse par ceux qui occupent les lieux et transmettent leur pratique artistique tout au long de l’année.

Départ de visite guidée : 10h30, 11h30, 14h, 15h et 17h (durée : 45 min) .

Conservatoire de Pontivy Communauté 5 Rue Kristen Noguès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 82 02

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English :

L’événement JEP : Le conservatoire de Pontivy Communauté Pontivy a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté