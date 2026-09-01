JEP – Le Moulin Maréchal + expo et balade à dos d’âne Moulin Maréchal Plérin
samedi 19 septembre 2026 · Moulin Maréchal · Plérin
Informations pratiques
Plérin
JEP – Le Moulin Maréchal + expo et balade à dos d’âne
Moulin Maréchal 3 Rue du Moulin Maréchal Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite du moulin et du jardin avec la découverte de plantes
médicinales Commentée par Daniel Simon (propriétaire) et les étudiants du BTS Tourisme
* Exposition de vieux outils (samedi et dimanche de 15h à 17h)
L’Outil en main
* Balade à dos d’âne pour les enfants dimanche de 14h à 18h .
Moulin Maréchal 3 Rue du Moulin Maréchal Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement JEP – Le Moulin Maréchal + expo et balade à dos d’âne Plérin a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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