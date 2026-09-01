JEP – Le Moulin Maréchal + expo et balade à dos d’âne Moulin Maréchal Plérin

Informations pratiques

Plérin

JEP – Le Moulin Maréchal + expo et balade à dos d’âne

Moulin Maréchal 3 Rue du Moulin Maréchal Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite du moulin et du jardin avec la découverte de plantes

médicinales Commentée par Daniel Simon (propriétaire) et les étudiants du BTS Tourisme

* Exposition de vieux outils (samedi et dimanche de 15h à 17h)

L’Outil en main

* Balade à dos d’âne pour les enfants dimanche de 14h à 18h .

Moulin Maréchal 3 Rue du Moulin Maréchal Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement JEP – Le Moulin Maréchal + expo et balade à dos d’âne Plérin a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme