JEP Le Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
2025-09-20
Labellisé « Maison des illustres », le Musée Yvonne Jean-Haffen est installé à la Grande-Vigne qui était la demeure, l’atelier et le lieu d’inspiration de l’artiste Yvonne Jean-Haffen (1895-1993).
Venez découvrir l’exposition temporaire et échanger avec Jean-Baptiste Pigot, petit neveu de l’artiste, qui vous confiera ses souvenirs.
Visite libre .
Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 90 80
