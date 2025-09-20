JEP Le Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 Rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Labellisé « Maison des illustres », le Musée Yvonne Jean-Haffen est installé à la Grande-Vigne qui était la demeure, l’atelier et le lieu d’inspiration de l’artiste Yvonne Jean-Haffen (1895-1993).
Venez découvrir l’exposition temporaire et échanger avec Jean-Baptiste Pigot, petit neveu de l’artiste, qui vous confiera ses souvenirs.

Visite libre   .

