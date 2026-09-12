JEP | Le pique-nique d’anniversaire de François Ier Esplanade Georges Clémenceau Cognac
vendredi 18 septembre 2026 · Esplanade Georges Clémenceau · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | Le pique-nique d’anniversaire de François Ier
Esplanade Georges Clémenceau Boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 20:30:00
Date(s) :
2026-09-18
En attendant la visite aux lampions, la Ville de Cognac vous propose un pique-nique tiré du sac dans le cadre verdoyant de l’esplanade du parc. Venez nombreux
célébrer l’anniversaire de François 1er le temps d’un moment festif et convivial.
.
Esplanade Georges Clémenceau Boulevard Denfert-Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
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English :
While you wait for the lantern parade, the City of Cognac invites you to enjoy a “bring-your-own” picnic in the lush setting of the park’s esplanade. We hope to see many of you there
to celebrate François I’s birthday during this festive and friendly event.
L’événement JEP | Le pique-nique d’anniversaire de François Ier Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac
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