JEP | Le pique-nique d’anniversaire de François Ier Esplanade Georges Clémenceau Cognac

Informations pratiques

Cognac

JEP | Le pique-nique d’anniversaire de François Ier

Esplanade Georges Clémenceau Boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :

2026-09-18

En attendant la visite aux lampions, la Ville de Cognac vous propose un pique-nique tiré du sac dans le cadre verdoyant de l’esplanade du parc. Venez nombreux

célébrer l’anniversaire de François 1er le temps d’un moment festif et convivial.

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Esplanade Georges Clémenceau Boulevard Denfert-Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

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English :

While you wait for the lantern parade, the City of Cognac invites you to enjoy a “bring-your-own” picnic in the lush setting of the park’s esplanade. We hope to see many of you there

to celebrate François I’s birthday during this festive and friendly event.

L’événement JEP | Le pique-nique d’anniversaire de François Ier Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac