Informations pratiques

Mouthier-Haute-Pierre

JEP | Le Prieuré de Mouthier Haute-Pierre

8 Place du Prieuré Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées du Patrimoine, deux peintres qui exposent au musée seront présents :

Pascal Lombard samedi et dimanche de 14h à 17h30 espace permanent et Patrick Maillard présent le dimanche uniquement de 14h à 17h.

Le samedi 19 : visite guidée à 15h sur réservation, avec Frédérique Coobar.

Aussi, nous accueillons l’antenne du Doubs de l’association France Alzheimer le dimanche après-midi, à l’issue d’une randonnée sur Hautepierre – pour la journée mondiale Alzheimer. Sensibilisation autour de la maladie…. .

8 Place du Prieuré Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@leprieuremouthier.fr

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English : JEP | Le Prieuré de Mouthier Haute-Pierre

L’événement JEP | Le Prieuré de Mouthier Haute-Pierre Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON