JEP | Le Prieuré de Mouthier Haute-Pierre Mouthier-Haute-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Mouthier-Haute-Pierre
Informations pratiques
Mouthier-Haute-Pierre
JEP | Le Prieuré de Mouthier Haute-Pierre
8 Place du Prieuré Mouthier-Haute-Pierre Doubs
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées du Patrimoine, deux peintres qui exposent au musée seront présents :
Pascal Lombard samedi et dimanche de 14h à 17h30 espace permanent et Patrick Maillard présent le dimanche uniquement de 14h à 17h.
Le samedi 19 : visite guidée à 15h sur réservation, avec Frédérique Coobar.
Aussi, nous accueillons l’antenne du Doubs de l’association France Alzheimer le dimanche après-midi, à l’issue d’une randonnée sur Hautepierre – pour la journée mondiale Alzheimer. Sensibilisation autour de la maladie…. .
8 Place du Prieuré Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@leprieuremouthier.fr
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English : JEP | Le Prieuré de Mouthier Haute-Pierre
L’événement JEP | Le Prieuré de Mouthier Haute-Pierre Mouthier-Haute-Pierre a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON