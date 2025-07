JEP Le Temple de Mars Corseul

samedi 20 septembre 2025.

JEP Le Temple de Mars

Temple de Mars Corseul Côtes-d'Armor

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

– Micro-visite du Temple de Mars

En 30 min, vous saurez tout ou presque sur le plus grand sanctuaire gallo-romain de l’ouest de la France.

Samedi 10h30 / 12h / 14h30 / 16h

Dimanche 10h30 / 12h30 / 14h30 / 15h30 / 17h

– Jeu-enquête

L’équipe de Coriosolis vous a concocté un jeu enquête dont elle a le secret.

Samedi 10h à 13h / 14h à 18h

Dimanche 10h à 13h / 14h à 18h

– Voyage spatio-temporel avec Crinolines et compagnie

Mais enfin ! les crinolines, cela n’existait pas à l’époque romaine ! Non, mais les gens du 19e siècle étaient très friands d’histoire antique.

Assistez à une improbable rencontre entre des érudits de 1850 et des Romains et écoutez ce qu’ils peuvent se dire !

Spectacle en Déambulation le dimanche toute la journée.

– Ballet de papier « Zool » Cie Grégoire & co

Zool a la peau qui gratte, la peau qui pèse, les ailes qui poussent…

Mais quel est ce drôle de colosse de papier ?

Dans une longue métamorphose, tour à tour drôle ou énigmatique, cette créature étrange et fantasmagorique se dévoile progressivement.

L’espace investi par la danse devient le lieu de l’interrogation, de la fascination, de la curiosité.

Dimanche 11h30 à 12h15 / 16h à 16h45 .

Temple de Mars Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 35 10

