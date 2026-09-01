JEP Le village de Chardogne, d’hier à aujourd’hui Chardogne

Informations pratiques

Chardogne

JEP Le village de Chardogne, d’hier à aujourd’hui

2 rue Haute Chardogne Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Jeu de piste et exposition de photos anciennes.

Le jeu de piste amènera le visiteur à découvrir les sites remarquables du village, à travers des questions adaptées (jeune public / tout public) qui feront appel à ses capacités d’observation, d’orientation et de déduction. Soyez attentifs, trouvez les informations et repartez avec un petit souvenir de Chardogne. En parallèle, une exposition de photos anciennes du village permettra de comprendre son évolution au fil du temps

Accès sanitaires PMR, buvette sur place

Dimanche 20 septembre, de 14h à 18h, dernier départ du jeu de piste à 16h.

Point de départ et exposition à la Salle des Fêtes, 2 rue Haute

Contact Mme Perrin au 06 37 73 22 75Tout public

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2 rue Haute Chardogne 55000 Meuse Grand Est +33 6 37 73 22 75

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English :

Scavenger hunt and exhibition of old photographs.

The scavenger hunt will lead visitors to discover the village’s notable sites, through age-appropriate questions (for young visitors and all ages) that will test their powers of observation, navigation, and deduction. Pay close attention, find the clues, and take home a little souvenir from Chardogne. At the same time, an exhibition of old photos of the village will help you understand how it has evolved over time.

Wheelchair-accessible restrooms; refreshments available on site

Sunday, September 20, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.; last departure for the scavenger hunt at 4:00 p.m.

Starting point and exhibition at the Salle des Fêtes, 2 rue Haute

Contact: Ms. Perrin at 06 37 73 22 75

L’événement JEP Le village de Chardogne, d’hier à aujourd’hui Chardogne a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE