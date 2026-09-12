JEP L’eau à Excideuil, patrimoine en péril… Place Bugeaud Excideuil

Informations pratiques

Excideuil

JEP L’eau à Excideuil, patrimoine en péril…

Place Bugeaud Halle du marché Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

10h 12h à la Halle Atelier public autour du thème L’eau à Excideuil patrimoine en péril, réimaginé comme source de revitalisation du Bourg en lien avec le parcours partagé en cours d’élaboration Leyraudie avec la mairie d’Excideuil et Franck Buffeteau.

12h30 15h au Moulin de la Baysse ou à la Halle (lieu et horaire à confirmer) Pique-nique, rencontres, ateliers autour de la rivière Au fil de la Loue / Le parlement de l’Isle par le SMBI et le Collectif Trois Tiers.

– 15h30 (horaire à confirmer) Les Grandes Fenêtres Concert performance, rencontre, expositions AmbiMuse paysages et cartographies sonores pour se ressourcer avec les musicien.ne.s de la Cie Aïla et les chercheur.e.s Kahina Ikni et Philippe Woloszyn. .

Place Bugeaud Halle du marché Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 20 contact@lesgrandesfenetres.fr

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English : JEP L’eau à Excideuil, patrimoine en péril…

L’événement JEP L’eau à Excideuil, patrimoine en péril… Excideuil a été mis à jour le 2026-08-27 par Isle-Auvézère