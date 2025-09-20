JEP L’église Notre-Dame de l’Assomption Fontenay-le-Comte

JEP L’église Notre-Dame de l’Assomption Fontenay-le-Comte samedi 20 septembre 2025.

JEP L’église Notre-Dame de l’Assomption

Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’église Notre-Dame de l’Assomption dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

Visites commentées le samedi 20 de 10h à 15h et le dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h.

Mise en chantier en 1423, à partir d’un précédent édifice roman, l’église Notre-Dame est un témoin de la prospérité économique, politique et intellectuelle de la ville.

Classé Monument Historique en 1862, le bâtiment se distingue par l’élégance gothique de sa flèche flamboyante de 82,50 mètres de haut.

Un Plan de sauvegarde a été engagé par l’actuelle Municipalité et une première tranche de travaux a débuté en 2023 à l’occasion des 600 ans de l’édifice.

Grâce à l’implication de la paroisse Sainte-Claire de Fontenay, des Amis du Patrimoine Religieux, et de l’association Chamade, des visites guidées de la crypte, de l’église, et de l’orgue seront proposées.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir les trésors cachés de l’Église Notre-Dame !

L’accès est libre, dans la limite des capacités d’accueil de certaines salles du monument. En dehors des créneaux de visite indiqués, l’église ne sera pas accessible en raison de cérémonies religieuses. .

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Discover Notre-Dame de l’Assomption church as part of the European Heritage Days!

German :

Entdecken Sie die Kirche Notre-Dame de l’Assomption im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes!

Italiano :

Scoprite la chiesa di Notre-Dame de l’Assomption nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

Descubra la iglesia de Notre-Dame de l’Assomption en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio

L’événement JEP L’église Notre-Dame de l’Assomption Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin