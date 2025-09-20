JEP L’église Saint-Jean Baptiste Fontenay-le-Comte

rue Saint-Jean Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’église Saint-Jean Baptiste dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

> Ouverture de la billetterie le lundi 1er septembre à 14h00

Visite du clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste

LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE de 14h00 à 17h00

LE DIMANCHE 21 SEPTEMBRE de 14h30 à 18h00

Lieu de rendez-vous parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste 85200 Fontenay-le-Comte

Horaires de départ

– Samedi 20/09 14h-14h30-15h-15h30-16h-16h30

– Dimanche 21/09 14h30-15h-15h30-16h-16h30-17h-17h30

Durée 30 minutes

Public à partir de 12 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte)

Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Merci de vous présenter avec votre billet sur le lieu de rendez-vous 10 minutes avant le début de la visite.

Il vous sera demandé de signer une décharge avant de monter au clocher.

Fin de la billetterie en ligne 1h avant le départ de la visite. Pas de billetterie sur place.

Visite non recommandée aux personnes qui ont le vertige.

Pour compléter votre découverte de l’église Saint-Jean-Baptiste, sur réservation au préalable et en petit groupe, vous pourrez monter au clocher et admirer le résultat des travaux de restauration récemment financés par la Municipalité, le Département, la Région et l’Etat.

Vous y découvrirez le magnifique beffroi en chêne qui supporte les cloches et profiterez d’une vue unique sur la ville de Fontenay-le-Comte et le quartier des Loges en particulier ! .

rue Saint-Jean Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Discover Saint-Jean Baptiste church as part of the European Heritage Days!

German :

Entdecken Sie die Kirche Saint-Jean Baptiste im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals!

Italiano :

Scoprite la chiesa di Saint-Jean Baptiste nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

Descubra la iglesia de San Juan Bautista en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio

