JEP L’église Saint-Malo Grand’Rue Dinan

Grand'Rue Eglise Saint-Malo Dinan Côtes-d'Armor

Début : 2025-09-20 12:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Edifiée à la fin du 15e siècle grâce à la générosité du vicomte Jean II de Rohan, l’église connaît d’abord une construction rapide avant que les travaux ne s’essoufflent au milieu du 16e siècle.

Ne manquez pas le trésor de l’église Saint-Malo

Visite libre .

Grand'Rue Eglise Saint-Malo Dinan 22100 Côtes-d'Armor Bretagne

