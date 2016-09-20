JEP – Les Archives Départementales Archives Départementales Saint-Brieuc
samedi 19 septembre 2026 · Archives Départementales · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
JEP – Les Archives Départementales
Archives Départementales 7 Rue François Merlet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
> Exposition en accès libre
Découvrez « Illustrer l’histoire : l’épopée des manuels scolaires du 18e à nos jours ».
Sam. 19 septembre
> 14h-18h
Dim. 20 septembre
> 10h-12h30 / 14h-18h
> Atelier découverte photo
Pour les enfants.
Dim. 20 septembre > 16h
> Visites guidées
Découvrez les coulisses des Archives départementales.
Sam. 19 septembre
14h, 15h, 16h et 17h
Dim. 20 septembre
10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Jeu sur le loup
Pour les enfants.
Sam. 19 septembre > 14h30
Dim. 20 septembre > 10h30
Inscription conseillée. .
Archives Départementales 7 Rue François Merlet Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 78 77
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English :
L’événement JEP – Les Archives Départementales Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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