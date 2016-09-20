JEP – Les Archives Départementales Archives Départementales Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

JEP – Les Archives Départementales

Archives Départementales 7 Rue François Merlet Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

> Exposition en accès libre

Découvrez « Illustrer l’histoire : l’épopée des manuels scolaires du 18e à nos jours ».

Sam. 19 septembre

> 14h-18h

Dim. 20 septembre

> 10h-12h30 / 14h-18h

> Atelier découverte photo

Pour les enfants.

Dim. 20 septembre > 16h

> Visites guidées

Découvrez les coulisses des Archives départementales.

Sam. 19 septembre

14h, 15h, 16h et 17h

Dim. 20 septembre

10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

Jeu sur le loup

Pour les enfants.

Sam. 19 septembre > 14h30

Dim. 20 septembre > 10h30

Inscription conseillée. .

Archives Départementales 7 Rue François Merlet Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 78 77

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English :

L’événement JEP – Les Archives Départementales Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme