JEP Les archives municipales découverte du local Maison Baron Parc Baron Fontenay-le-Comte

JEP Les archives municipales découverte du local Maison Baron

Parc Baron Maison Baron,1er étage Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 15:00:00

2025-09-21

Découvrez les archives municipales lors des Journées Européennes du Patrimoine !

> Ouverture de la billetterie le lundi 1er septembre à 14h00.

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE à 11h00, 14h00, 15h30 et 17h00

Lieu de rendez-vous Maison Baron, 1er étage (près de l’entrée du Parc Baron Aventure), Parc Baron 85200 Fontenay-le-Comte

Durée 1h

Public tout public (déconseillée aux moins de 12 ans)

Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Merci de vous présenter avec votre billet sur le lieu de rendez-vous 10 minutes avant le début de la visite.

Fin de la billetterie en ligne 1h avant le départ de la visite. Pas de billetterie sur place.

Les Archives municipales vous ouvrent leurs portes pour la première fois ! L’archiviste vous accueille dans un tout nouveau local pour vous expliquer son métier et ses missions, les particularités liées à Fontenay et les archives qui y sont conservées. Venez découvrir des documents uniques, parfois insolites, qui racontent mille et une histoires sur la ville. Le tout dans la bonne humeur, et garanti sans poussière ! .

Parc Baron Maison Baron,1er étage Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Discover the municipal archives during the European Heritage Days!

German :

Entdecken Sie das Stadtarchiv während der Europäischen Tage des Denkmals!

Italiano :

Scoprite gli archivi comunali durante le Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

¡Descubra los archivos municipales durante las Jornadas Europeas del Patrimonio!

