JEP Les folies nocturnes d’Henri IV Office de Tourisme des Landes d’Armagnac Labastide-d’Armagnac

Office de Tourisme des Landes d’Armagnac 53 place Royale Labastide-d’Armagnac Landes

A travers la lueur de la lanterne, laissez-vous envoûter en musique par la magie et le mystère de la nuit labastidienne. Sur le chemin des jardins ou au détour d’une venelle, découvrez l’histoire de cette bastide du XIIIème siècle où s’entremêlent contes et légendes.

Réservation conseillée

Office de Tourisme des Landes d’Armagnac 53 place Royale Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31 contact@landesdarmagnac-tourisme.fr

English : JEP Les folies nocturnes d’Henri IV

Let yourself be enchanted by the magic and mystery of the Labastidian night through the glow of the lantern. On your way through the gardens or around a bend in the road, discover the history of this 13th-century bastide, where tales and legends are intertwined.

Booking recommended

German : JEP Les folies nocturnes d’Henri IV

Lassen Sie sich im Schein der Laterne mit Musik von der Magie und dem Geheimnis der Labastidianischen Nacht verzaubern. Entdecken Sie auf dem Weg durch die Gärten oder in einer Gasse die Geschichte dieser Bastide aus dem 13. Jahrhundert, in der sich Märchen und Legenden miteinander vermischen.

Reservierung empfohlen

Italiano :

Alla luce della lanterna, lasciatevi incantare dalla magia e dal mistero della notte labastidiana. Attraversando i giardini o girando la curva di un vicolo, scoprite la storia di questa città fortificata del XIII secolo, dove si intrecciano storie e leggende.

Prenotazione consigliata

Espanol : JEP Les folies nocturnes d’Henri IV

A la luz de la linterna, déjese hechizar por la magia y el misterio de la noche labastidiana. A través de los jardines o en el recodo de una callejuela, descubra la historia de esta ciudad fortificada del siglo XIII, donde se entrecruzan cuentos y leyendas.

Se recomienda reservar

