JEP Les lumières de l’église Notre-Dame de l’Assomption Fontenay-le-Comte

JEP Les lumières de l’église Notre-Dame de l’Assomption

Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-09-21 18:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Découvrez les vitraux de l’église Notre-Dame dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

Plongez au cœur de l’histoire et de la symbolique des vitraux de l’église Notre-Dame grâce à une projection grand format accompagnée de textes explicatifs lus en direct.

Cette mise en valeur visuelle est enrichie par une atmosphère sonore alliant orgue, trompette et chant, pour une expérience immersive et sensible, entre art sacré et émotion partagée. .

Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Discover the stained glass windows of Notre-Dame church as part of the European Heritage Days!

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals die Glasfenster der Kirche Notre-Dame!

Italiano :

Scoprite le vetrate della chiesa di Notre-Dame nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

Descubra las vidrieras de la iglesia de Notre-Dame en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio

