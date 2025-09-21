JEP Les « Olympiades du Moyen-âge » au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte

JEP Les « Olympiades du Moyen-âge » au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte dimanche 21 septembre 2025.

Château de Saint-Sauveur-Le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 12:15:00

2025-09-21

Cette animation, destinée aux enfants de 4 à 10 ans, invite à se plonger dans l’univers du Moyen-Âge à travers des jeux et défis mettant en valeur l’adresse et l’esprit d’aventure de nos jeunes damoiseaux et damoiselles. Accompagnés ou en autonomie, les jeunes participants pourront s’initier à des simulations de combat à l’épée, au tir à l’arc, au chamboule-tout, ainsi qu’aux danses courtoises et villageoises.

RDV Cour du château sans réservation. .

Château de Saint-Sauveur-Le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

