JEP – Les Rosaires Chapelle des Rosaires Plérin
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Rosaires · Plérin
Informations pratiques
Plérin
JEP – Les Rosaires
Chapelle des Rosaires Avenue de Penthièvre Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
[Autour de la chapelle]
* Balade autour des Rosariennes
Samedi à 14h et à 16h et dimanche à 10h, à 14h et à 16h
Départ à la chapelle des Rosaires Commentée par les étudiants et Association La Rosarienne
* Exposition de peintures et de sculptures
Ancienne chapelle Les Rosaires samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h
Par Gradiv’art de Saint-Brieuc
* Exposition au fil de l’eau
Devant la chapelle par ART’Images
* Exposition de véhicules d’avant la 2nde Guerre Mondiale
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h
Devant la villa Marteroy Commentée par les étudiants
Association Belles et Bielles d’Armor
[Esplanade]
* Exposition de véhicules d’après guerre
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h
Commentée par les étudiants Association Belles et Bielles d’Armor
* Saynètes
Samedi et dimanche après-midi par Cap d’En Rire
* Chants marins
Dimanche à 14h45
La Danaë
[Cabines de clairefontaine]
* Exposition de 1963 à aujourd’hui sur l’historique des cabines
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h
Association des Cabines de Clairefontaine .
Chapelle des Rosaires Avenue de Penthièvre Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement JEP – Les Rosaires Plérin a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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