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AGENDA · Plérin

JEP – Les Rosaires Chapelle des Rosaires Plérin

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Rosaires · Plérin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Chapelle des Rosaires
Adresse
Avenue de Penthièvre
Ville
22190 Plérin
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plérin

JEP – Les Rosaires

Chapelle des Rosaires Avenue de Penthièvre Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

[Autour de la chapelle]
* Balade autour des Rosariennes
Samedi à 14h et à 16h et dimanche à 10h, à 14h et à 16h
Départ à la chapelle des Rosaires Commentée par les étudiants et Association La Rosarienne

* Exposition de peintures et de sculptures
Ancienne chapelle Les Rosaires samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h
Par Gradiv’art de Saint-Brieuc

* Exposition au fil de l’eau
Devant la chapelle par ART’Images

* Exposition de véhicules d’avant la 2nde Guerre Mondiale
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h
Devant la villa Marteroy Commentée par les étudiants
Association Belles et Bielles d’Armor

[Esplanade]
* Exposition de véhicules d’après guerre
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h
Commentée par les étudiants Association Belles et Bielles d’Armor

* Saynètes
Samedi et dimanche après-midi par Cap d’En Rire

* Chants marins
Dimanche à 14h45
La Danaë

[Cabines de clairefontaine]
* Exposition de 1963 à aujourd’hui sur l’historique des cabines
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h
Association des Cabines de Clairefontaine   .

Chapelle des Rosaires Avenue de Penthièvre Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement JEP – Les Rosaires Plérin a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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