JEP – Les Rosaires Chapelle des Rosaires Plérin

Informations pratiques

Plérin

JEP – Les Rosaires

Chapelle des Rosaires Avenue de Penthièvre Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

[Autour de la chapelle]

* Balade autour des Rosariennes

Samedi à 14h et à 16h et dimanche à 10h, à 14h et à 16h

Départ à la chapelle des Rosaires Commentée par les étudiants et Association La Rosarienne

* Exposition de peintures et de sculptures

Ancienne chapelle Les Rosaires samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h

Par Gradiv’art de Saint-Brieuc

* Exposition au fil de l’eau

Devant la chapelle par ART’Images

* Exposition de véhicules d’avant la 2nde Guerre Mondiale

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h

Devant la villa Marteroy Commentée par les étudiants

Association Belles et Bielles d’Armor

[Esplanade]

* Exposition de véhicules d’après guerre

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h

Commentée par les étudiants Association Belles et Bielles d’Armor

* Saynètes

Samedi et dimanche après-midi par Cap d’En Rire

* Chants marins

Dimanche à 14h45

La Danaë

[Cabines de clairefontaine]

* Exposition de 1963 à aujourd’hui sur l’historique des cabines

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h

Association des Cabines de Clairefontaine .

Chapelle des Rosaires Avenue de Penthièvre Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement JEP – Les Rosaires Plérin a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme